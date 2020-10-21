Аудит государства: что будет проверено [ Редактировать ]
В среду, 21 октября, советник президента Украины Олег Устенко заявил, что аудит государства подразумевает аудит всей государственной собственности - от недр до больших госкомпаний. Об этом он сообщил эфире одного из телеканалов.
Аудит предусматривает проверку всего, что работает неэффективно или не в пользу государства.
В ходе аудита будет проверены природные недра, которые находятся в руках граждан, но неэффективно или вообще не используются, а также крупные государственные монополии.
Например, часть наших недр ... якобы есть, но они не используются или используются не в интересах налогоплательщиков. Там должен пройти аудит. Должен пройти широкомасштабный аудит государственной собственности, в частности, что касается крупных монополий, например, "Нафтогаза", "Укрзализныци", монополий, которые якобы работают в пользу государства, но мы не знаем деталей их работы.
Ранее мы писали о том, что в Украине появилась рабочая группа для выполнения требований МВФ.
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