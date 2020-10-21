Під Одесою невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував кандидат у депутати від "Батьківщина" Андрій Бабенко. Його госпіталізували з пораненнями та вже прооперували - дістали кілька осколків. Наразі його стан стабільний.

ЗМІ повідомляють, що бомбу встановили біля дороги. І вона здетонувала, коли машина проїжджала повз.

Відомо також, що Бабенко очолює охоронну компанію. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".