Під Одесою підірвали автомобіль з кандидатом у депутати від партії "Батьківщина" [ Редактировать ]
Під Одесою невідомі підірвали автомобіль, в якому перебував кандидат у депутати від "Батьківщина" Андрій Бабенко. Його госпіталізували з пораненнями та вже прооперували - дістали кілька осколків. Наразі його стан стабільний.
ЗМІ повідомляють, що бомбу встановили біля дороги. І вона здетонувала, коли машина проїжджала повз.
Відомо також, що Бабенко очолює охоронну компанію. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею "замах на вбивство".
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