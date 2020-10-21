Хто повернеться в школу після канікул? Виявляється, можливо - не всі. Точно сяде за парти молодша школа. Про це сьогодні повідомив очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет.

А от як навчатимуться діти п'ятих-одинадцятих класів - залежатиме від епідемічної ситуації. І цілком можливо, що школи знову перейдуть на "дистанційку". Та чи готова українська освіта до такого виклику?

В місті Умань на 80 тисяч жителів - 13 шкіл. Щоправда, в останній тиждень більшість перейшли на онлайн. Маму п'ятикласника Ольгу Кочубєєву зараз більше непокоїть не вірус, а знання сина. Його школа поки працює у звичайному режимі, але після канікул, побоюється жінка, теж може перейти на "дистанційку".

Ольга Кочубєєва, мама п'ятикласника:

Єдиної системи, чи програми в нас в Україні на жаль немає. Я дізнавалась в Міністерстві освіти, телефонувала, мені сказали, що є рекомендаційні програми - такі, як Google-клас, але на жаль, якоїсь системи, де діти б щодня навчалися он-лайн, виходили на зв'язок всі вчителі - такої програми немає.

Підготовку до онлайн-навчання Міносвіти поклало лише на плечі вчителів. А ті, здебільшого, виявились не готовими. Переважно через відсутність матеріальної та методологічної бази, особливо в сільських школах. Про українське дистанційне навчання писали навіть іноземні ЗМІ.

Так проходить урок інтегрованого дня в Уманському аграрному ліцеї. Тут діти отримують не тільки знання, а й навчаються бути самостійними. Весняний карантин та перехід на дистанційну роботу для ліцею теж став випробуванням.

Ганна Фулга, вчителька українського аграрного ліцею:

Якщо говорити про березень, то здавалося б це був виклик, але у нас команда професіоналів - ми з легкістю витримали такий удар і зараз наші діти не бояться цього. Вони, якщо знають, що це дистанційне навчання - для них це не проблема.

Не проблема - тому, що карантин керівництво використало для напрацювання методологічної бази з дистанційного навчання.

Андрій Дикун, голова Всеукраїнського аграрної ради і фундатор ліцею:

Звичайно, це не заміняє сучасне навчання в аудиторії, але це набагато краще, чим просто отримувати перелік завдань по "вайберу" без перевірки. Тому на базі нашого ліцею і створений методичний центр "Світ Освіт" і в нас є методологія, яка сьогодні використовується в світі по онлайн-освіті, і з радістю готові ділитися цією методологією і не тільки з містом Умань, а й взагалі зі школами інших міст України.

Приступити до безкоштовної підготовки вчителів центр готовий хоч сьогодні.