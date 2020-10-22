Маленька Ангеліна потребує невідкладного лікування онкології [ Редактировать ]
Сім'я Черній із села Бережанка на Вінниччині просить допомогти врятувати доньку - 11-річну Ангеліну. Дівчинка лікується в ізраїльській клініці від важкої форми раку. Рахунки обчислюються сотнями тисяч доларів. Таких грошей родина не має.
Сильні знеболювальні, важка хіміотерапія. В 11-річної Ангеліни рак - саркома, ускладнена метастазами. Мама не відходить від її ліжка, хоча вдома залишилися двоє дітей, один із яких - новонароджений. Але зараз головна мета сім'ї - врятувати Ангеліну. Усе почалося з болю в нозі. Діагноз поставили хибний - дисплазія суглоба, потім - початкова форма ревматизму.
Юлія Черній, мама Ангеліни:
Зробили ми біопсію, МРТ зробили і зрозуміли, що у нас саркома Юінга. І ми вирішили везти її за кордон. Ми побоялися лікувати її в Україні. Я боялася за її здоров'я. І нам небайдужі люди допомогли приїхати в Ізраїль.
Ізраїльські лікарі були шоковані складністю цього випадку. Але шанс є, тож Ангеліні призначили лікування - дуже складний протокол, один із найважчих, які є в онкології.
Руслан Глінер, керівник медичного центру:
Это сложное кропотливое лечение, которое займет порядка полутора лет. Девочке необходимо проведение сложнейшей химиотерапии, включая биологические препараты, хирургическое вмешательство, радиооблучение и три пересадки костного мозга. Все это протокол лечения саркомы Юинга в данной стадии заболевания.
Ангеліна до хвороби займалася танцями. Вона любить малювати, хоче стати візажистом. Ізраїльські волонтери допомагають родині, намагаються забезпечити всім необхідним.
Влада Фічковскі, волонтерка:
Ангелина очень талантливая девочка, с особой глубиной. Одна из ее целей - стать визажистом, и мне хочется реализовать эту ее мечту, я куплю ей кисти, краски. Чтобы помимо лечения она могла заниматься любимым хобби.
Рахунки за лікування, з огляду на його складність, - величезні. Йдеться про сотні тисяч доларів. Тому родина дівчинки просить про допомогу.
Реквізити для допомоги:
Картка Приватбанку:
5168 7520 1064 4063
Черній Юлія Петрівна
IBAN: Ua523052990000026202891514841
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