Люди топили дом с помощью газовой плиты и отравились угарным газом Источник: Национальная полиция Украины

21 октября в полицию Винницкой области обратилась местная жительница, которая сообщила, что в частном доме своего отца в селе Голодьки Хмельницкого района нашла тела трех мертвых человек. Об этом сообщает областная полиция.

Полиция, которая прибыла на вызов, обнаружила в доме тела трех погибших: 75-летнего мужчины и двух малолетних внуков соседки - 5 и 3 лет. Сама же 71-летняя женщина находилась без сознания. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

По предварительной информации, смерть наступила от отравления угарным газом. Как оказалось, люди топили дом с помощью газовой плиты.

Напомним, что 6 октября в Виннице начался отопительный сезон.