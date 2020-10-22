В Винницкой области погибла семья из трех человек (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
21 октября в полицию Винницкой области обратилась местная жительница, которая сообщила, что в частном доме своего отца в селе Голодьки Хмельницкого района нашла тела трех мертвых человек. Об этом сообщает областная полиция.
Полиция, которая прибыла на вызов, обнаружила в доме тела трех погибших: 75-летнего мужчины и двух малолетних внуков соседки - 5 и 3 лет. Сама же 71-летняя женщина находилась без сознания. В тяжелом состоянии ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
По предварительной информации, смерть наступила от отравления угарным газом. Как оказалось, люди топили дом с помощью газовой плиты.
Напомним, что 6 октября в Виннице начался отопительный сезон.
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