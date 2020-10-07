В Виннице начался отопительный сезон [ Редактировать ]
В Виннице начался отопительный сезон. Пока к теплу подключают только объекты социальной сферы.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Винницагортеплоэнерго".
Так, по решению исполнительного комитета Винницкого городского совета 5 октября начат отопительный сезон для учреждений социальной сферы. Для подачи тепла их руководители должны подать письменные заявки.
Отмечается, что по состоянию на 6 октября поступила заявка только от Винницкого городского центра художественно-хореографического образования детей и юношества "Барвинок".
"Всего предприятие подает теплоноситель на 105 учреждений социальной сферы (дошкольные учебные заведения - 51, общеобразовательные учебные заведения - 38, учреждения здравоохранения - 14 учреждения дополнительного образования - 2)", - говорится в сообщении.
Ранее Кличко рассказал, готов ли Киев к отопительному сезону.
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