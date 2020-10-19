Кто лучше всех борется с коронавирусом: в ВОЗ назвали страны-отличники [ Редактировать ]
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Мир не был готов к пандемии коронавируса, которая вынуждает страны во всем мире экстренно реформировать национальные системы здравоохранения. Об этом в колонке для Financial Times написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он перечислил государства, которые, по его мнению, лучше всех адаптируются и щедро вкладывают средства в медицину, чтобы сдержать распространение COVID-19. Глава ВОЗ призывает брать пример с Новой Зеландии, Руанды, Таиланда и Италии.
В частности, в Таиланде медики проявили "человечность и чувство местного сообщества", обходя жителей по домам. Этим страна выгодно отличается от более богатых и индустриализированных государств.
Десятилетия вложений в систему здравоохранения позволили ей (Таиланду - ред.) в начале января быстро отреагировать на приход COVID-19.
Говоря об Италии, глава ВОЗ отметил "сотрудничество на национальном уровне и приверженность науке", что позволило остановить эпидемию.
Он призвал национальные власти по всему миру не скупиться и вкладывать средства в систему всеобщей медицинской помощи.
Нам нужно обеспечить, чтобы каждый человек на планете имел доступ к необходимым медицинским услугам и уходу, чтобы достичь наивысшего уровня физического и ментального здоровья.
Напомним, что в Украине за последние сутки коронавирус диагностировали у 4 766 человек, 66 инфицированных умерли.
Как сообщалось ранее, ученые назвали факторы, которые резко увеличивают риск смерти от COVID-19.
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