Мир не был готов к пандемии коронавируса, которая вынуждает страны во всем мире экстренно реформировать национальные системы здравоохранения. Об этом в колонке для Financial Times написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он перечислил государства, которые, по его мнению, лучше всех адаптируются и щедро вкладывают средства в медицину, чтобы сдержать распространение COVID-19. Глава ВОЗ призывает брать пример с Новой Зеландии, Руанды, Таиланда и Италии.

В частности, в Таиланде медики проявили "человечность и чувство местного сообщества", обходя жителей по домам. Этим страна выгодно отличается от более богатых и индустриализированных государств.

Десятилетия вложений в систему здравоохранения позволили ей (Таиланду - ред.) в начале января быстро отреагировать на приход COVID-19.

Говоря об Италии, глава ВОЗ отметил "сотрудничество на национальном уровне и приверженность науке", что позволило остановить эпидемию.

Он призвал национальные власти по всему миру не скупиться и вкладывать средства в систему всеобщей медицинской помощи.

Нам нужно обеспечить, чтобы каждый человек на планете имел доступ к необходимым медицинским услугам и уходу, чтобы достичь наивысшего уровня физического и ментального здоровья.

Напомним, что в Украине за последние сутки коронавирус диагностировали у 4 766 человек, 66 инфицированных умерли.

Как сообщалось ранее, ученые назвали факторы, которые резко увеличивают риск смерти от COVID-19.