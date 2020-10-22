У НАТО закликали Баку і Єреван відновити мирні переговори [ Редактировать ]
До ситуації довкола Нагірного Карабаху. Відновити мирні переговори закликав Баку і Єреван генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Натомість вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив: на дипломатичне розв'язання конфлікту в регіоні не слід очікувати ще довго. За його словами, прийнятного для себе вирішення ситуації вірмени досягнуть лише зі зброєю в руках.
А от президент Ільхам Алієв зазначив, що Баку не проти введення миротворців у Нагірний Карабах. Водночас він наголосив - ніколи не погодиться на референдум про самовизначення території.
Нагадаю, ескалація в регіоні почалася 27 вересня. Бої досі не вщухають. Обстріли тривають по всій лінії фронту.
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