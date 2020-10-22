До ситуації довкола Нагірного Карабаху. Відновити мирні переговори закликав Баку і Єреван генсекретар НАТО Єнс Столтенберг. Натомість вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив: на дипломатичне розв'язання конфлікту в регіоні не слід очікувати ще довго. За його словами, прийнятного для себе вирішення ситуації вірмени досягнуть лише зі зброєю в руках.

А от президент Ільхам Алієв зазначив, що Баку не проти введення миротворців у Нагірний Карабах. Водночас він наголосив - ніколи не погодиться на референдум про самовизначення території.

Нагадаю, ескалація в регіоні почалася 27 вересня. Бої досі не вщухають. Обстріли тривають по всій лінії фронту.