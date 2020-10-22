Захисні маски істотно знижують ризик інфікування коронавірусом. Із такою заявою виступили японські вчені, які провели показовий експеримент. Для випробування використали манекени - дві голови, розташовані за пів метра одна від одної. Один із манекенів кашляв, інший вдихав. Коли ж маску наділи на голову, яка кашляла - було зафіксовано зменшення поглинання часток потенційного вірусу іншою головою на понад 70 відсотків. Висновки робіть самі.