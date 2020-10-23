В штате Индиана ученые создали уникальную формулу краски, которая "остужает" стены. Об этом пишет портал "Поулярная Механика".

Краска способна может отражать от поверхности до 95,5% солнечных лучей.

Такая краска, нанесенная на дом, будет охлаждать его и таким образом, снизит расходы на охлаждение жилья летом. Кондиционер придется включать не так часто.

Подобные краски уже были представлены и ранее, соглашаются новаторы, но те, по утверждению ученых, отражают меньшее количество солнечных лучей.

Профессор подчеркнул, что новая краска обладает охлаждающей способностью 37 Вт/м2.

Команда протестировала разработку на открытом воздухе в течение двух дней и определила, что материал, покрытый новой краской, был прохладнее окружающей его среды на 1,7 градуса Цельсия. В ночное же время материал был прохладнее окружающей среды на 10 градусов.

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