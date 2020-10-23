Пандемія у світі: у Іспанії ситуація вийшла з-під контролю [ Редактировать ]
У світі за минулу добу понад 420 тисяч випадків коронавірусу - найбільше від початку пандемії. Половина інфікованих - в Європі. Про те, як країни намагаються втримати поширення COVID-19 - далі у нашому огляді.
Кількість нових інфікувань COVID-19 у Франції за останню добу перевищила 41 тисячу. Від початку епідемії захворів майже мільйон людей. У країні вже запровадили комендантську годину - з 21:00 до 6:00 ранку. Вона діятиме у Парижі та найбільших містах, зокрема у Марселі, Ліоні, Страсбурзі.
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Посилили карантинні обмеження і в Італії. У Римі і столичному регіоні Лаціо від сьогодні вводять комендантську годину. Школи планують перевести на щонайменше 50 відсоткове дистанційне навчання. А університети на 75 відсоткове. Упродовж останньої доби в Італії зареєстровано 16 тисяч нових заражень коронавірусом.
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Ситуація із COVID-19 вийшла з-під контролю в Іспанії. Про це заявив міністр охорони здоров'я - Сальвадор Ілла. За його словами, уряд міркує над посиленням протиепідемічних заходів. Напередодні, Іспанія стала першою європейською країною, де зафіксували 1 мільйон випадків COVID-19.
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У Словаччині вже запровадили комендантську годину. Про це заявив прем'єр-міністр - Ігор Матович. Від завтра діятимуть й інші заборони. Закриють майже всі підприємства та школи. Винятки зроблять для продовольчих магазинів і комунальних служб. Громадянам дозволено залишати домівки лише для відвідування роботи, місць тестування, крамниць, поліклінік і аптек, а також родичів.
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Такі самі обмеження вводить Греція. Комендантська година діятиме з опівночі до 5 ранку. Для людей обов'язковий масковий режим і в приміщеннях, і надворі. Загальна статистика підтверджених випадків COVID-19 у країні сягнула майже 30 тисяч.
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