У Таїланді стався вибух на газогоні [ Редактировать ]
Троє людей загинули, майже три десятки поранені - внаслідок вибуху на газогоні в Таїланді. Розрив спровокував пожежу. Вогонь перекинувся на сусідні будівлі й автівки.
Усе вигоріло вщент. Постачання газу на деякий час зупинили, полум'я загасили. Що спричинило вибух - з'ясовують.
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