Гипертония – очень опасное заболевание, которое грозит нарушениями работы сосудов, сердца и таких серьезных болезней, как инфаркт или инсульт. Врачи назвали продукты, которые помогут нормализовать кровяное давление, передает goodhouse.ru.

Печеный картофель. Картофель богат магнием и калием – двумя микроэлементами, которые являются важной составляющей терапии при гипертонии. Диета, богатая калием, помогает организму более эффективно вымывать излишки натрия, который повышает кровяное давление, а магний способствует здоровому кровотоку.

Молоко и молочные продукты. Стакан молока помогает снизить давление на 3-10% за счет кальция и витамина D, которых много в молочных продуктах. Регулярное употребление молока и молочных продуктов могут снизить риск развития сердечных заболеваний на 15%.

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Яйца. Яичный белок помогает снизить кровяное давление. Фактически, он действует так же, как каптоприл – самый распространенный препарат для снижения высокого кровяного давления.

Брокколи. В этом полезном овоще содержится много магния, кальция и калия – минералов, снижающих давление. Более того, рацион, в котором много брокколи, существенно снижает риск развития инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и гипертонии. В ростках брокколи много соединений, которые помогают уменьшить повреждение артерий и тем самым снизить гипертонию.

Свекольный сок. Стакан свекольного сока в день помогает снизить уровень кровяного давления на 10 пунктов. Такой эффект достигается за счет нитрата, который превращается в оксид азота, газ, который расширяет кровеносные сосуды и помогает кровотоку.

Бананы. Эти фрукты – чемпионы по содержанию калия: в одном банане содержится около 420 миллиграммов или 11% от дневной нормы.

Темный шоколад. Самое вкусное лекарство – шоколад с высоким содержанием какао. В этом лакомстве много особых антиоксиданта флаванолов, которые делают кровеносные сосуды более эластичными. Смело съедайте несколько долек черного шоколада в день – он пойдет вам только на пользу!

Белая фасоль. Еще один продукт, в котором много калия, магния и кальция – важных микроэлементов, помогающих нормализовать давление. Всего одна порция фасоли содержит 13% ежедневной нормы кальция, 30% — магния и 24% калия.

Гранаты. Один стакан гранатового сока в день в течение трех недель помогает снизить кровяное давление. Просто начинайте ваш день с этого напитка – и гипертония вас не догонит.

Овсяная каша. Клетчатка, которой богато это блюдо, помогает поддерживать здоровый уровень систолического и диастолического артериального давления, а также удерживать здоровый вес тела, что тоже очень важно для здоровья сердца и сосудов.

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