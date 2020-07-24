Известный доктор Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети Facebook поделился советами по поводу того, как предотвратить высокое кровяное давление.

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По мнению доктора, для этого нужно соблюдать такие правила:

употреблять не более 5 граммов соли в сутки;

регулярно употреблять свежие овощи и фрукты;

исключить из своего рациона жирную пищу;

отказаться от табакокурения;

максимально сократить употребление алкоголя;

вести активный образ жизни.

Ранее доктор Комаровский объяснил, как уменьшить риск развития пневмонии при коронавирусе. Также он рассказал о том, может ли коронавирус проникать через кожу.