Доктор Комаровский рассказал, как предотвратить высокое кровяное давление [ Редактировать ]
Известный доктор Евгений Комаровский на своей странице в социальной сети Facebook поделился советами по поводу того, как предотвратить высокое кровяное давление.
По мнению доктора, для этого нужно соблюдать такие правила:
- употреблять не более 5 граммов соли в сутки;
- регулярно употреблять свежие овощи и фрукты;
- исключить из своего рациона жирную пищу;
- отказаться от табакокурения;
- максимально сократить употребление алкоголя;
- вести активный образ жизни.
Ранее доктор Комаровский объяснил, как уменьшить риск развития пневмонии при коронавирусе. Также он рассказал о том, может ли коронавирус проникать через кожу.
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