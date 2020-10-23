"Красную" зону карантина расширили [ Редактировать ]
В пятницу, 23 октября, в Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В частности, в "красную зону" попали Ривне, Северодонецк и Николаев.
С прошлой недели в эту зону входят Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.
Напомним, что по состоянию на 23 октября в Украине зафиксирован новый антирекорд.
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