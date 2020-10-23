Говорити про українську вакцину ще рано - Радуцький [ Редактировать ]
У п’ятницю, 23 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Михайло Радуцький розповів про вакцину від коронавірусу, яку розробляють в Україні.
"Чи здатна Україна виробляти вакцину? За радянських часів Україна була одним з найбільших виробників вакцини. Але у 2012 році можновладці приватизували і вивезли Харківський завод, який займався вакцинами. І до речі, те, що в Росії начебто з'явилась вакцина (я в це не вірю), але вона з'явилась на потужностях того заводу, який вкрали в нас в Харкові", - сказав Радуцький.
Чи здатні українські вчені розробити вакцину? Здатні. Чи є зараз вакцина? Не можна так казати. Це тільки кандидат до вакцини. Дай Боже, щоб це не була помилка вчених, щоб вона пройшла клінічні дослідження, і найголовніше - всім країнам треба буде знайти інвесторів та кошти. Випробування і винахід вакцини коштує великих коштів. На ентузіазмі вчених ми далеко не уїдемо.
Нагадаємо, у ВООЗ заявили, коли почнуть вакцинацію проти COVID-19.
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