Виборчі комісії взагалі не захищені від епідемії - депутат [ Редактировать ]
У п’ятницю, 23 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов розповів про підготовку до виборів.
"Виборчі комісії взагалі не захищені від епідемії. Це факт. Я тільки що повернувся з Дніпропетровської області. Колеги, які їздять по Україні це також підтвердять", - каже депутат.
Це далеко не перший тиждень, коли працюють ці виборчі комісії. І вже багато захворілих серед членів комісії. Це перше. По-друге, ці вибори є надважливими. Завдяки реформі децентралізації місцеві громади отримали ключове - гроші. Значення рішень будь-якого мера зросло в рази.
Крім того, під час ток-шоу член ЦВК Юрій Мірошниченко розповів про місцеві вибори.
по теме
Кандидаты от ОПЗЖ будут идти до конца - Нестор Шуфрич
Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич рассказал о том, что кандидаты партии будут идти до конца
"Опитування" Зеленського та пандемія в Україні: які питання обговорили політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 16 жовтня)
Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.
Голубов пошел ва-банк против государства
Поздно ночью ряд одесских телеграмм каналов сообщил о том, что городская избирательная комиссия приняла решение чуть ли не вручную вписать экс-депутата Дмитрия Голубова кандидатом в мэры
"Любой перенос выборов - катастрофа для власти" - депутат
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил о том, что любой перенос выборов - катастрофа для власти
В Киргизии назначат новые выборы: названы сроки
Центральная избирательная комиссия Кыргызстана назначит дату новых выборов