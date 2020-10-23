У п’ятницю, 23 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов розповів про підготовку до виборів.

"Виборчі комісії взагалі не захищені від епідемії. Це факт. Я тільки що повернувся з Дніпропетровської області. Колеги, які їздять по Україні це також підтвердять", - каже депутат.

Це далеко не перший тиждень, коли працюють ці виборчі комісії. І вже багато захворілих серед членів комісії. Це перше. По-друге, ці вибори є надважливими. Завдяки реформі децентралізації місцеві громади отримали ключове - гроші. Значення рішень будь-якого мера зросло в рази.

Крім того, під час ток-шоу член ЦВК Юрій Мірошниченко розповів про місцеві вибори.