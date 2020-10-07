Правительство Италии продлило режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Оно будет действовать до 31 января 2021 года. Об этом сообщает издание ANSA.

При этом был утвержден указ о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Среди прочего, режим ЧП дает особые полномочия губернаторам и другим государственным органам, позволяя, например, создавать "красные зоны", изолирующие районы, где произошла вспышка COVID-19.

Остаются обязательными меры, такие как социальное дистанцирование (не менее одного метра от людей), использование масок и частое мытье рук.

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.