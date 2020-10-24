Пациенты с тяжелой формой протекания коронавирусной инфекции во время второй волны умирают быстрее. Об этом в своем докладе пишут британские ученые, сообщает Daily Mail.

В ходе исследования были проанализированы данные 76 700 пациентов из Великобритании.

Специалисты отметили, что с начала пандемии до 1 августа смерть тяжелых пациентов с момента получения положительного анализа на COVID-19 наступала спустя 13 дней. На данный момент этот период сократился до одной недели.

COVID-19 имеет предрасположенность к мутации, однако, этот процесс имеет слабое влияние на степень тяжести протекания болезни.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки выявили 7 014 новых случаев коронавирусной инфекции, 125 человек умерли.