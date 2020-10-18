К списку опасных при коронавирусе заболеваний ученые добавили заболевание почек и параллельное заражение гриппом Источник: открытые источники

Кроме сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения, риск летального исхода от коронавируса увеличивают также заболевания почек. К такому выводу пришли британские ученые, результаты исследований которых опубликованы в журнале Anaesthesia.

Исследователи изучили данные 372 пациентов, которые попали в реанимационные отделения четырех больниц с диагнозом COVID-19. У 216 из них были хронические болезни почек. 107 пациентов (49,53%) скончались.

При этом среди 156 пациентов, у которых не было проблем с почками, умерли 32 человека (20,51%).

Ученые связывают высокий риск летального исхода при заболевании почек с воздействием коронавируса с использованием токсичных веществ при лечении.

Кроме того, ученые из Ливерпульского университета установили, что параллельное заражение гриппом в шесть раз увеличивает риск смерти от коронавируса. Соответствующее исследование опубликовано на bioRxiv.

Ученые провели эксперимент на мышах: одну группу заразили коронавирусом, вторую - коронавирусом и гриппом. У второй группы заболевание протекало тяжелее - у них наблюдалась усиленная воспалительная реакция. Это основная причина тяжелой формы COVID-19 у людей.

Ранее сообщалось о том, кто чаще всего попадает в больницу с COVID-19.