Місцеві вибори: в Україні зафіксували масові порушення "дня тиші" [ Редактировать ]
Сьогодні у "день тиші" правоохоронці виявили майже 200 порушень, пов'язаних з незаконною агітацією. Склали 54 адмінпротоколи. Зокрема за агітацію на білбордах, будівлях та в ЗМІ, заклики голосувати за партію або кандидата.
У МВС нагадали: якщо завтра на виборах ви помітите порушення - можете звернутися до голови комісії, спостерігачів або поліції.
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