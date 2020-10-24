Сьогодні у "день тиші" правоохоронці виявили майже 200 порушень, пов'язаних з незаконною агітацією. Склали 54 адмінпротоколи. Зокрема за агітацію на білбордах, будівлях та в ЗМІ, заклики голосувати за партію або кандидата.

У МВС нагадали: якщо завтра на виборах ви помітите порушення - можете звернутися до голови комісії, спостерігачів або поліції.