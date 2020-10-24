В городе Волочиск лоб в лоб столкнулись Honda CR-V и ВАЗ 2101 Источник: Национальная полиция Украины

В пятницу вечером, 23 октября, Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В городе Волочиск на улице Независимости около 19:50 лоб в лоб столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101.

Спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц вырезать из деформированного "Жигуля" двух пассажиров 15 и 14 лет. Пострадал и 24-летний водитель машины.

Все трое были госпитализированы в Волочискую центральную районную больницу. Как сообщает областная полиция, 15-летний первокурсник местного лицея, от полученных травм скончался в приемном отделении в тот же вечер.

Второй 14-летний мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение, но утром 24 октября скончался от полученных травм.

О судьбе 40-летнего водителя Honda CR-V не сообщается. Известно, что он местный житель.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в лобовом ДТП под Львовом погибли три человека.