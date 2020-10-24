В жуткой аварии под Хмельницком погибли подростки [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В пятницу вечером, 23 октября, Хмельницкой области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В городе Волочиск на улице Независимости около 19:50 лоб в лоб столкнулись автомобили Honda CR-V и ВАЗ 2101.
Спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц вырезать из деформированного "Жигуля" двух пассажиров 15 и 14 лет. Пострадал и 24-летний водитель машины.
Все трое были госпитализированы в Волочискую центральную районную больницу. Как сообщает областная полиция, 15-летний первокурсник местного лицея, от полученных травм скончался в приемном отделении в тот же вечер.
Второй 14-летний мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение, но утром 24 октября скончался от полученных травм.
О судьбе 40-летнего водителя Honda CR-V не сообщается. Известно, что он местный житель.
Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в лобовом ДТП под Львовом погибли три человека.
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