Найбільше випадків захворювання зафіксували у столиці - 560. Сьогодні про позитивний результат тесту на Covid-19 повідомив і міський голова Києва Віталій Кличко. Заявив, що почувається добре, але йде на самоізоляцію.

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305 нових заражень у Чернівецькій області - це рекорд від початку пандемії. Останні два дні також були рекордними для регіону. Та чернівчани хвороби, схоже, не бояться, бо порушують правила карантину.

Ольга Паламарюк вирішила порахувати, скільки коштує лікування одного коронавірусного хворого та перевірити, чи не злякає місцевих ця сума.

У середньому 5 тисяч гривень на добу - саме в стільки державі обходиться лікування коронавірусу одного пацієнта. Такі дані нещодавно оприлюднили в Національній службі здоров'я. За словами фахівців, все залежить від стану і ступеня важкості інфікування. І вартість може сягати до 40 тисяч гривень.

Гроші шпиталям має компенсувати держава. Однак дедалі частіше і медики і самі пацієнти кажуть: лікування доводиться оплачувати власним коштом.

Чи так це насправді? І в скільки пересічному українцю обходиться боротьба з коронавірусом?

Андрій Ткачук, хворіє на коронавірус:

Ми думали, що це застуда. У мене є хронічні захворювання, тому що на осінь вони завжди мені дають ускладнення. Але здав тест, тому що мав їхати у відрядження - в колектив людей.

Біль у горлі, кашель і підвищена температура - на ці симптоми лікарі радять звертати увагу насамперед, адже найчастіше саме вони вказують на наявність вірусу в організмі. Так було і в Андрія. Майже 3 тижні тому у чоловіка з'явилося нездужання. Вирішив зробити аналізи. Тест Андрій здавав разом з дружиною у приватній клініці. У державній - не вдалося.

Андрій Ткачук, хворіє на коронавірус:

Хотіли якимось чином повідомити районну поліклініку, що ми хворі. Принаймні, щоб поставили на якийсь облік, вели нас, дізнавалися - здорові - не здорові, живі - не живі. Тим більше є інформація, що державним коштом проводиться тестування. Проте нічого ми не отримали.

Андрій з дружиною звернулися до знайомого інфекціоніста. Лікарка живе в іншому місті, тому пацієнтів почала вести заочно. Виписала необхідні медпрепарати, бо лікуватися самотужки - найбільша помилка інфікованих. Визначати курс має лише фахівець.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

От щойно поступив пацієнт, який отримував лікування - більш ніж 20 препаратів вдома. І зараз у нього сатурація 60, в нього важкий стан. Він поступив одразу "на кисень" і ми розуміємо, що такі речі є неприпустимі.

Ольга Кобевко, лікарка-інфекціоніст Чернівецької обласної лікарні, каже: лікування від коронавірусу дуже індивідуальне. Проте, часто, в медзакладах не вистачає найнеобхіднішого. Пацієнтам доводиться купувати препарати за власні кошти.

Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст Чернівецької обласної клінічної лікарні:

Дійсно, препарати є не в повній мірі, по-перше. По-друге, стосовно індивідуальних особливостей: людині, можливо, потрібні додаткові засоби, а в лікарнях їх взагалі немає. Є такі речі, які і не закуповуються.

Та якщо пацієнту пощастило, і він хворіє в легкій формі, купувати медикаменти однак доводиться за власні гроші. Андрій порахував: на лікування вже витратив близько 10 тисяч гривень.

Андрій Ткачук, хворіє на коронавірус:

2 тисячі - це КТ легень, тести потягнули на загальну суму близько 3500, можливо більше, я не згадаю. Все інше - це на антибіотики, на ліки, на вітаміни.

І медики, і пацієнти кажуть: хворобу краще попередити, ніж лікувати. Адже з кожним днем місць в лікарнях все менше. А ліки стають на вагу золота. Тож радять не забувати про засоби індивідуального захисту. А ще - про соціальну дистанцію.