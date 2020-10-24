Мільйон інфікованих: в Іспанії епідемія COVID-19 вийшла з-під контролю [ Редактировать ]
У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до 42 з половиною мільйонів. Найбільше хворих у США, Індії та Бразилії. Також у Європі фіксують рекордну кількість нових випадків COVID-19.
У яких країнах критичні показники та як намагаються втримати поширення вірусу?
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Країни Європи продовжують встановлювати коронавірусні рекорди. До лідерських позицій підбираються Іспанія та Франція. Уже другий день поспіль фіксують понад 40 тисяч нових інфікувань за добу. У країні від п'ятниці діє режим комендантської години, що поширюється на 42 мільйони людей. Франція стала другою країною в ЄС, де зареєстрували понад 1 мільйон заражених коронавірусом за час пандемії.
Лінда Буладжераф, жителька Франції:
Це страшно, що ми досягли такої цифри. Особливо, коли маємо все, що нам потрібно. Усе ж таки у нас розвинена країна. Проте ситуація дуже хвилює і змушує боятися.
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З-під контролю вийшла ситуація з коронавірусом в Іспанії. Офіційно в країні зафіксовано понад мільйон інфікованих. Проте уряд запевняє, що вірус мали значно більше людей. Таке припущення можна зробити з результатів дослідження щодо наявності антитіл до коронавірусу у населення.
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:
Мій обов'язок як прем'єр-міністра полягає в тому, щоб бути чесним. Ситуація серйозна, і ми повинні діяти рішуче. Дослідження поширення коронавірусу, проведені державними установами під керівництвом наукових експертів, вказують на те, що реальна кількість людей, які заразилися на COVID-19 у нашій країні, перевищує вже 3 мільйони випадків.
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У сім разів, від початку місяця, зросла кількість нових інфікованих у Італії. За останню зобу зафіксували майже 20 тисяч нових випадків COVID-19 - а це найбільше число за період епідемії. У деяких регіонах країни запровадили комендантську годину та закрили торговельні центри. Італійці побоюються, що уряд введе повний локдаун. Так у Неаполі протест проти коронавірусних обмежень переріс у вуличні бійки.
Гьонгі Вайда, жителька Італії:
Я не хочу другого локдауну в Італії, тому що, як бачите, навколо міста порожньо. Нікого немає поруч. І в цілому, це досить сумно. Економіка, навряд чи, витримає.
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Коронавірус діагностували у президента Польщі Анджея Дуди. Напередодні глава країни мав дуже активний день. Зокрема, Дуда відвідував будівництво тимчасової лікарні на Національному стадіоні і провів декілька зустрічей.
Анджей Дуда, президент Польщі:
Якби у мене були якісь симптоми коронавірусу, всі зустрічі були б скасовані. Ми намагалися дотримуватися всіх заходів безпеки - маски, рукавички. Сподіваюся, що ніхто не заразиться.
У Польщі від сьогодні закриті усі ресторани, на вулиці заборонено збиратися більше п'ятьох осіб. Напередодні зафіксували рекордне для країни добове число заражень - понад 13 тисяч.
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