З присмаком апельсину або молодого горіха, з м'якоттю, схожою на спагеті - ексклюзивні сорти гарбузів вирощують на Херсонщини. Зовсім скоро вони з'являться у наших супермаркетах, а частина поїде за кордон.

З новими модними тенденціями на вітчизняних полях знайомилася наша Марина Михайловська.

Это называется гарбуз. Употребляется в пищу во всех видах: в кондитерских изделиях и в косметических.

Обережно овочі складають один до одного. На Херсонщині завершується сезон збору гарбузів. Цього року вродило щедро.

Де зелена та блідо-рожева, ми складаємо в один контейнер, а спіла оранжева - в окремий. На 2 фракції ділиться тиква.

Твердий, але ніжний, кожен овоч важить близько кілограма. Цей сорт - "Хантер Ф1", поки новинка для українців. Готується як звичайний гарбуз - можна і запікати, і кашу варити. Або ж їсти сирим чи в салаті. Ще однією особливістю цього сорту є мускатний присмак. Овоч ще й довго зберігається.

Запах приятный. Будете еще лучше, если его апельсинчиком заправить.

Культура споживання екзотичних гарбузів завойовує Україну поступово. "Хантер" на цьому полі вирощують лише другий рік і переважно на експорт. Зерна купують за кордоном. А продають - теж за кордон. У Великій Британії його дуже полюбляють.

Володимир Щиров, агроном:

Сім'яна камера дуже маленька. Купуєте вже готовий продукт. Практично не має відході. Через те, це раціонально. Ви можете на сім'ю купити 2-3. Не купуєте одну дуже велику. Мало пропадає.

А ці ящики вже готуються до відправки у вітчизняні супермаркети. Українці цього року вперше, зокрема, скоштують гарбуз-спагеті.

Володимир Щиров, агроном:

Це сорт "Голд-Спік", "спагеті", тому що її м'якоть при споживанні нагадує спагетті. Не по смаку, а по формі. Бачите вкраплення такі? Це і дало визначення назви "спагеті".

Загалом цього року підприємство висадило близько 30 нових для України сортів. Зелені, жовті, білі і помаранчеві, найрізноманітніших форм і смаків.

Лариса Коломієць, начальниця управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області:

Гарбузи, які вирощуються на Херсонщині і на цьому підприємстві, безпечні для здоров'я людини й рослин. В сенсі, якщо перевозиться і можуть заразити якісь інші рослини, наші гарбузи безпечні.

Попри весняні заморозки, літню спеку та посуху гарбузи-іноземці витримали і дали гарний врожай. Якщо споживачі оцінять, площу посіву екзотичних гарбузів розширять.