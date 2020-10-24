З присмаком апельсину: на Херсонщини вирощують ексклюзивні сорти гарбузів [ Редактировать ]
З присмаком апельсину або молодого горіха, з м'якоттю, схожою на спагеті - ексклюзивні сорти гарбузів вирощують на Херсонщини. Зовсім скоро вони з'являться у наших супермаркетах, а частина поїде за кордон.
З новими модними тенденціями на вітчизняних полях знайомилася наша Марина Михайловська.
Это называется гарбуз. Употребляется в пищу во всех видах: в кондитерских изделиях и в косметических.
Обережно овочі складають один до одного. На Херсонщині завершується сезон збору гарбузів. Цього року вродило щедро.
Де зелена та блідо-рожева, ми складаємо в один контейнер, а спіла оранжева - в окремий. На 2 фракції ділиться тиква.
Твердий, але ніжний, кожен овоч важить близько кілограма. Цей сорт - "Хантер Ф1", поки новинка для українців. Готується як звичайний гарбуз - можна і запікати, і кашу варити. Або ж їсти сирим чи в салаті. Ще однією особливістю цього сорту є мускатний присмак. Овоч ще й довго зберігається.
Запах приятный. Будете еще лучше, если его апельсинчиком заправить.
Культура споживання екзотичних гарбузів завойовує Україну поступово. "Хантер" на цьому полі вирощують лише другий рік і переважно на експорт. Зерна купують за кордоном. А продають - теж за кордон. У Великій Британії його дуже полюбляють.
Володимир Щиров, агроном:
Сім'яна камера дуже маленька. Купуєте вже готовий продукт. Практично не має відході. Через те, це раціонально. Ви можете на сім'ю купити 2-3. Не купуєте одну дуже велику. Мало пропадає.
А ці ящики вже готуються до відправки у вітчизняні супермаркети. Українці цього року вперше, зокрема, скоштують гарбуз-спагеті.
Володимир Щиров, агроном:
Це сорт "Голд-Спік", "спагеті", тому що її м'якоть при споживанні нагадує спагетті. Не по смаку, а по формі. Бачите вкраплення такі? Це і дало визначення назви "спагеті".
Загалом цього року підприємство висадило близько 30 нових для України сортів. Зелені, жовті, білі і помаранчеві, найрізноманітніших форм і смаків.
Лариса Коломієць, начальниця управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області:
Гарбузи, які вирощуються на Херсонщині і на цьому підприємстві, безпечні для здоров'я людини й рослин. В сенсі, якщо перевозиться і можуть заразити якісь інші рослини, наші гарбузи безпечні.
Попри весняні заморозки, літню спеку та посуху гарбузи-іноземці витримали і дали гарний врожай. Якщо споживачі оцінять, площу посіву екзотичних гарбузів розширять.
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