За минувшие сутки, 27 мая, оккупационные войска на Донбассе нарушили режим "тишины" 7 раз. Были применены запрещенные Минском минометы крупных калибров и гранатометы, а также боевики в воздух поднимали беспилотник. Об этом говорится в утреннем сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

Квадрокоптер заметили в районе Марьинки. Украинские военные сбили беспилотник, применив штатное вооружение.

Относительно обстрелов со стороны боевиков, огонь был зафиксирован возле Новотроицкого, Широкиного, Старогнатовки, возле населенного пункта Луганское, неподалеку Крымского и Новолуганского.

Наши защитники решительно применили в ответ дежурные огневые средства и прекратили враждебную активность. Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было.

От начала текущих суток, 28 мая, обстрелов со стороны оккупационных войск не было.

Отметим, что 27 мая состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Российская сторона обвинила Украину в срыве переговоров, при чем сам представитель РФ Борис Грызлов их прогулял.

Напомним, что ранее на Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Гурбанов.