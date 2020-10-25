Единственное в Украине золотодобывающее предприятие - Мужиевский рудник - возобновил работу. Рудник не работал 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.

Рудник имеет запасы золота в 55 тонн.

В ОГА утверждают, что возобновление работы этого предприятия позволяет заявлять, что Украина вернула себе статус золотодобывающей страны.

"Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому любые производственные процессы здесь происходили", - сказал председатель ОГА Алексей Петров

Золотодобывающим предприятием в Мужиеве занимается международная компания Avellana Gold.

Предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн руды в год и платить более 250 млн гривен налогов в государственный бюджет.

Ранее сообщалось, что в Украине провели первый аукцион по продаже янтаря.