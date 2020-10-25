Впервые за 15 лет на Закарпатье восстановили добычу золота [ Редактировать ]
Единственное в Украине золотодобывающее предприятие - Мужиевский рудник - возобновил работу. Рудник не работал 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатской ОГА.
Рудник имеет запасы золота в 55 тонн.
В ОГА утверждают, что возобновление работы этого предприятия позволяет заявлять, что Украина вернула себе статус золотодобывающей страны.
"Последний раз предприятие запускали в 2005 году, оно обанкротилось, поэтому любые производственные процессы здесь происходили", - сказал председатель ОГА Алексей Петров
Золотодобывающим предприятием в Мужиеве занимается международная компания Avellana Gold.
Предприятие будет перерабатывать 500 тысяч тонн руды в год и платить более 250 млн гривен налогов в государственный бюджет.
Ранее сообщалось, что в Украине провели первый аукцион по продаже янтаря.
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