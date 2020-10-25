Українцям слід скористатися шансом змінити життя на краще - Олександр Попов [ Редактировать ]
Кандидат у мери Києва Олександр Попов також встигнув відвідати дільницю та проголосувати. Зробити те саме він закликав усіх громадян, адже переконаний - вибори це шанс змінити життя кожного на краще.
Олександр Попов, кандидат у мери Києва:
Кто не определился на сегодняшний день и может быть не до конца понял важность сегодняшних выборов. Я призываю обязательно прийти на избирательные участки и проголосовать. Ваше дело за кого, но такой шанс бывает один раз в пять лет.
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