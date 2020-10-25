Кандидат у мери Києва Олександр Попов також встигнув відвідати дільницю та проголосувати. Зробити те саме він закликав усіх громадян, адже переконаний - вибори це шанс змінити життя кожного на краще.

Олександр Попов, кандидат у мери Києва: