В Донецкой области заявили о подделке бюллетеней [ Редактировать ]
В Донецкой области на восьми избирательных участках в городе Новогродовка в бюллетенях выявили опечатку в фамилиях кандидатов. Полиция открыла уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Дело открыто по части 2 статьи 158-3 (фальсификация, подделка избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.
Кроме этого в полицию поступило сообщение, что на этих участках член комиссии препятствует свободному осуществлению избирательного права гражданами. По этому факту открыто дело по части 3 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права) УКУ.
По состоянию на 11:00 работу участков восстановлено.
Ранее сообщалось, что в двух областях избирателям выдавали бюллетени без паспорта. Кроме того, в Никополе мужчина порвал бюллетени.
Также мы писали о том, как голосуют представители власти. А во время голосования Зеленского произошел конфуз.
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