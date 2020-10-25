В Донецкой области на восьми избирательных участках в городе Новогродовка в бюллетенях выявили опечатку в фамилиях кандидатов. Полиция открыла уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Дело открыто по части 2 статьи 158-3 (фальсификация, подделка избирательной документации) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого в полицию поступило сообщение, что на этих участках член комиссии препятствует свободному осуществлению избирательного права гражданами. По этому факту открыто дело по части 3 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права) УКУ.

По состоянию на 11:00 работу участков восстановлено.

Ранее сообщалось, что в двух областях избирателям выдавали бюллетени без паспорта. Кроме того, в Никополе мужчина порвал бюллетени.

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