В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Некоторые представители власти уже посетили избирательные участки.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал на избирательном участке во Львовском профессиональном колледже спорта вместе с женой и старшей дочерью.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на избирательном участке № 800982 по улице Тургеневской, 71 в Киеве. Однако, он не участвовал в инициированном президентом всеукраинском опросе в связи с отсутствием на участке интервьюеров.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко не смог проголосовать на местных выборах из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома", - сказал он в видеообращении.

Кличко мог бы проголосовать дома, если бы подал соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию до 23 октября включительно, однако положительный тест на COVID-19 он получил в субботу, 24 октября.

Также на выборах проголосовал кандидат в мэры Киева Сергей Притула.

Ранее мы писали о том, что во время голосования Зеленского произошел конфуз.