Местные выборы-2020: как голосуют представители власти (фото, видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Некоторые представители власти уже посетили избирательные участки.
Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал на избирательном участке во Львовском профессиональном колледже спорта вместе с женой и старшей дочерью.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на избирательном участке № 800982 по улице Тургеневской, 71 в Киеве. Однако, он не участвовал в инициированном президентом всеукраинском опросе в связи с отсутствием на участке интервьюеров.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко не смог проголосовать на местных выборах из-за заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома", - сказал он в видеообращении.
Кличко мог бы проголосовать дома, если бы подал соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию до 23 октября включительно, однако положительный тест на COVID-19 он получил в субботу, 24 октября.
Также на выборах проголосовал кандидат в мэры Киева Сергей Притула.
Ранее мы писали о том, что во время голосования Зеленского произошел конфуз.
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