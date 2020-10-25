В Никополе Днепропетровской области на одном из участков пенсионер порвал выданные ему бюллетени для голосования. Правоохранители составили административный протокол.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение о данном нарушении поступило в Никопольский отделл полиции в 8:16. Правонарушителем оказался 70-летний мужчина. Работники полиции в отношении его составили протокол по статье 212-23 Коап (Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня).

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