В Никополе мужчина порвал бюллетени [ Редактировать ]
В Никополе Днепропетровской области на одном из участков пенсионер порвал выданные ему бюллетени для голосования. Правоохранители составили административный протокол.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Сообщение о данном нарушении поступило в Никопольский отделл полиции в 8:16. Правонарушителем оказался 70-летний мужчина. Работники полиции в отношении его составили протокол по статье 212-23 Коап (Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня).
Читайте также, как проходить голосование.
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