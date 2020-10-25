В воскресенье, 25 октября, глава Сватово Луганской области Евгений Рыбалко разбил камеру на избирательном участке. Об этом информирует гражданская сеть ОПОРА.

Наблюдатель ОПОРЫ стал свидетелем происшествия. Инцидент произошел на избирательном участке № 440434

В Сватово Луганской области действующий мэр Евгений Рыбалко разбил камеру на одном из избирательных участков города, которая, по его словам, скорее всего, была установлена его соперницей в избирательной гонке Витой Слепец.

"И я, выходя из избирательного участка, случайно задел ее, и она была, вероятно, повреждена. Но надо разобраться, что это за камера, и имела ли она право там находиться", - сказал мэр.

В свою очередь Слепец считает, что действующий мэр похитил камеры и вынес за пределы избирательного участка. Она подчеркнула, что камеры являются собственностью наблюдателей, они законно находились на избирательном участке.

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