Наблюдатели фиксируют нарушения избирательного процесса. В настоящее время в Одесской области уже зафиксировали более 60 нарушений. Резонансные случаи связаны с голосованием студентов одного из одесских вузов.

Так, утром зафиксировано массовое голосование студентов этого вуза в школе №121. А позже факт подкупа избирателей был зафиксирован сначала наблюдателями одной из политсил, а затем сотрудниками полиции. На участке № 511313 по адресу Фонтанская дорога, 71. наблюдатель увидел вспышку фотокамеры в кабинке для голосования и вышел за избирателем. На улице стояла машина, в которой было двое девушек.

После того, как избиратель показал им фото голосования, его вычеркнули из списка. Сразу же на место ЧП был вызван наряд полиции, которая зафиксировала факт массового подкупа избирателей, а именно студентов. "Фонтанская дорога 71. Словосочетание "Киваловские общаги" приобретает иной, совершенно сакральный смысл. Приняли женщину на Ниссане с готовыми списками", - отметил Стас Домбровский.