Вибори-2020: поліція фіксує тисячі порушень виборчого процесу [ Редактировать ]
Місцеві вибори в України тривають. Дільниці відкрилися з 8 ранку і працюватимуть до 20:00. Більшість виборців отримає по чотири бюлетені: для обрання глави населеного пункту, депутатів місцевої ради, а також представників до районної та обласної рад.
У Києві виборцям видадуть по два бюлетені: зі списком кандидатів на посаду мера та кандидатів у депутати Київської міської ради. На виході з виборчих дільниць проводять опитування, ініційоване президентом.На території анексованого Криму, а також в окупованих районах Донецької та Луганської областей вибори не проводяться.
За інформацію нацполіції наразі вже зафіксовано понад 3300 порушень виборчого процесу. Найбільше на Київщині та Дніпропетровщині. Вони переважно стосуються незаконної агітації, порушень таємниці голосування та спроб винести бюлетені. Правоохоронці склали 148 адмінпротоколів та відкрили 51 кримінальне проваджень.
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