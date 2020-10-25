В воскресенье, 25 октября, появились данные экзитполов в Киеве. Об этом сообщает "Главред".

Так, по предварительным подсчетам, результаты такие:

Кличко - 47%

Попов - 8,6%

Притула - 8,3%

Верещук - 8%

Кучеренко - 6,3

Пальчевский - 4,5%

Опрос проводила социологическая компания "Либерти Репорт".

Напомним, что в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом.