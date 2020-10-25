Местные выборы: появились первые данные экзитполов в Киеве [ Редактировать ]
В воскресенье, 25 октября, появились данные экзитполов в Киеве. Об этом сообщает "Главред".
Так, по предварительным подсчетам, результаты такие:
- Кличко - 47%
- Попов - 8,6%
- Притула - 8,3%
- Верещук - 8%
- Кучеренко - 6,3
- Пальчевский - 4,5%
Опрос проводила социологическая компания "Либерти Репорт".
Напомним, что в полицию уже поступило 2162 сообщения о возможных нарушениях связанных с избирательным процессом.
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