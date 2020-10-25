Вадим Рабінович присоромив владу за тисячі жителів Донбасу, яким заборонили головувати [ Редактировать ]
Вибори сьогодні не можна назвати повноцінними - так вважають в опозиції. Через неучасть частини громадян у голосуванні.
Вадим Рабінович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Сотни тысяч людей просто не смогут проголосовать сегодня. Из-за какого-то просто ну геноцидного отношения к людям Донбасса. Поэтому мы должны помнить о них тоже. Сотни тысяч людей не проголосует сегодня на Донбассе, в Донецкой, Луганской области. Ну это пусть наша власть потом разбирается не только с уголовными делами, но и с Богом тоже. Нельзя так поступать с людьми. Нельзя так врать.
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