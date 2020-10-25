В воскресенье вечером, 25 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА", экс-мер Киева и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов назвал главную ошибку Владимира Зеленского на посту президента Украины.

"Вы же даже свои позитивные решения, которые принимаете, например, для поддержки малого и среднего бизнеса, льготного кредитования и так далее, вы же их на практике не выполняете. Вы не занимаетесь экономикой. Наши государственные предприятия, малый бизнес - все выживают. Вы спросите у любого сегодня предпринимателя в Украине: "Что он за время вашего правления получил позитивного?" Кроме обещаний - ничего. Сегодня осталось мало тех, кто вообще на плаву. Вы никак не реагируете на это, у вас слабое правительство", - сказал Александр Попов, отвечая на вопрос народного депутата от "Слуги народа" Лесе Забуранной насчет экономической работы правительства.

"Самая главная ошибка президента и вообще вас, как политической силы, - у вас неправильная кадровая политика. Вы на ключевые позиции поставили, включая премьер-министра, ставите людей, которые понятия не имеют, как не только выходить из кризисной ситуации, а вообще как развивать экономику страны. Вы же сами себе роете яму. Вы туда успешно идете... С 2010 по 2013 год заработная плата в Киеве была поднята на 62%. Это при том, что доллар оставался. Это про среднюю зарплату. А теперь посмотрите, что сегодня", - добавил он.