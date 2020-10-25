Мы будем бороться за победу во втором туре. Об этом кандидат на должность мэра Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь Александр Попов заявил на брифинге после оглашения результатов экзит-полов, согласно которым он выходит во второй тур.

"Прежде всего, я хочу поблагодарить киевлян, которые отдали за меня свой голос, и тех, кто были с нами в избирательной кампании – это наши агитаторы, члены избирательных комиссий, наблюдатели, которые, несмотря на противодействие, в том числе и физические угрозы, поддержали нас, и сегодня мы имеем такой серьезный результат", – сказал он.

Александр Попов подчеркнул, что сегодняшние результаты – это только начало. За победу однозначно нужно бороться.

"Я смотрю на будущий результат более оптимистично, и если мы продолжим бороться, то победим во втором туре", – акцентировал он.

Кандидат в мэры Киева сказал, что ключевым для победы является также и явка во втором туре.

"Если на второй тур придет значительное количество избирателей, больше, чем сегодня, то результат будет совершенно другой. Поэтому у нас все впереди", – сказал Александр Попов.

По мнению Александра Попова, основная задача для Киева сейчас – это улучшить качество жизни киевлян и решить хозяйственные проблемы города. "Мэр столицы – это, прежде всего, человек, который одинаково относится к каждому киевлянину. Конечно, он должен быть и политиком, но в первую очередь – хозяйственником, потому что в городе накопилось очень много, прежде всего, хозяйственных проблем. И их надо решать", – подчеркнул Александр Попов.