В воскресенье, 25 октября, вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал достаточно низкую явку избирателей на местных выборах.

"Два аспекта сработало. Первое - люди просто боялись идти на выборы. А второе - это то, что организация выборов была проведена таким образом, что не учли два момента. Первое - это сложность бюллетеня. Потому что я сам был свидетелем, как члены участковых комиссий объясняли бабушкам и дедушкам по 5-10 минут, как заполнять, поскольку получали от 3 до 5 бюллетеней в руки. Такого никогда не было! И, причем, заполнить бюллетень было достаточно сложно, надо было объяснить. И поэтому это породило очереди, это породило то, что люди некоторые просто ушли, не дождавшись. И второй момент - что избирательные комиссии, и это правильно, они были вынуждены прерываться каждые 2-3 часа, в зависимости от сознательности, и проводить дезинфекцию помещения. Это тоже наложило свой отпечаток. Эти моменты не были учтены", - сказал он.

Депутат также отметил, что члены комиссии не были централизовано обеспечены средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса.

"Вот они будут считать бюллетени, считать итоги примерно двое суток. Это в лучшем случае. Никто им не выдавал централизовано маски. Ну, в лучшем случае, давали антисептик. Маски давали либо волонтеры, как мы, либо местные органы власти, но централизовано не выделили. То есть, этих людей реально подвергают опасности, потому что не все могут купить маски и не все могут их поменять", - подчеркнул депутат.

Юрий Бойко заявил, что эти моменты привели к тому, что явка избирателей упала на 10%.

"Это вот то, что видно сразу, и не надо тут никакой конспирологии. Никто никого никуда не заставлял ни ходить, никаких не было технологий. Это люди просто испугались. И, во-вторых, был безобразно организован сам процесс с учетом эпидемии, с учетом всех необходимых и сложностей бюллетеней и сложностей изменений условий голосования. Вот две причины", - подытожил он.