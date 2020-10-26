индекс нефти WTI просел на 1,7% и составил 39,16 доллара за баррель/ фото: Pixabay

Нефть упала в цене на 2% из-за увеличения случаев COVID-19 в Европе и США. Об этом сообщает Reuters.

Стоимость черного золота марки Brent уменьшилась на 1,75% и достигла 41,07 доллара за баррель. При этом, индекс нефти WTI просел на 1,7% и составил 39,16 доллара за баррель.

Отмечается, что на прошлой неделе стоимость Brent уменьшилась на 2,7%, а WTI - на 2,5%.

Ранее мы писали, что стоимость фьючерсов нефтяной марки Brent уменьшилась на 0,65%. При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,73 доллара за баррель, потеряв 0,75%.