Коронавирус "посадил" мировые цены на нефть [ Редактировать ]
Нефть упала в цене на 2% из-за увеличения случаев COVID-19 в Европе и США. Об этом сообщает Reuters.
Стоимость черного золота марки Brent уменьшилась на 1,75% и достигла 41,07 доллара за баррель. При этом, индекс нефти WTI просел на 1,7% и составил 39,16 доллара за баррель.
Отмечается, что на прошлой неделе стоимость Brent уменьшилась на 2,7%, а WTI - на 2,5%.
Ранее мы писали, что стоимость фьючерсов нефтяной марки Brent уменьшилась на 0,65%. При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,73 доллара за баррель, потеряв 0,75%.
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