В Іспанії від сьогодні запровадили надзвичайний стан

5426 українців інфікувались коронавірусом минулої доби. 73 людини померло, 1029 - одужало. Оперативні дані наводить Рада Нацбезпеки. Найбільше випадків на Харківщині - 478, На Одещині - 348, На Житомирщині - 345.

43 мільйони інфікованих COVID-19 у світі. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія та Бразилія. Та до "топових" місць у цьому рейтингу добираються і європейські держави.

Про те, де найвищі показники захворюваності та, як намагаються стримати вірус - далі в нашому огляді.

В Іспанії від сьогодні запровадили надзвичайний стан. І обов'язкову комендантську годину з 11 вечора до 6 ранку. Заборонено збиратися більш як шістьом людям. Такі заходи триватимуть протягом 15 днів. Регіонам також надали можливість обмежувати в'їзд і виїзд зі своєї території.

Утім це рішення залишається за їхніми керівниками. Раніше голова уряду Іспанії заявляв, що реальна кількість випадків захворювання на COVID-19 в Іспанії перевищує 3 мільйони.

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У Франції за добу понад 52 тисячі випадків COVID-19. Це найвищий показник у країні з початку пандемії. Загальна кількість уже перевалила за мільйон. Франція на 5 місці у світі за кількістю інфікованих.

За останні три дні у країні зареєстровано понад 139 тисяч нових випадків, що перевищує число інфікованих протягом двомісячного карантину навесні.

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В Італії запроваджують суворі карантинні обмеження. Від сьогодні, зачиняються кінотеатри та фітнес-клуби. Заклади харчування прийматимуть відвідувачів лише до 18 години, проте зможуть працювати у режимі продажу на виніс.

Багато підприємців кажуть: занепокоєні через долю власного бізнесу. А в Неаполі та Римі відбулися протести проти карантинних обмежень. В Італії дві останні доби поспіль фіксують нові "коронавірусні" рекорди - понад 19 тисяч нових випадків зараження.

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У Берліні поліція проводить "карантинні" рейди. Цими вихідними додатково залучили майже тисячу правоохоронців. Вони перевіряли, чи дотримують люди маскового режиму, чи тримають дистанцію та обмежують контакти. Напередодні, влада міста посилила карантинні вимоги.

Зокрема, маски необхідно носити на ринках та на десяти торгових вулицях. У період з 23:00 до 6:00 ранку у парках і скверах можна перебувати разом не більш як п’ятьом особам. За останню добу в Німеччині зафіксовано понад 11 тисяч нових інфікувань.