"Мы ждем рост заболеваемости коронавирусом" - Минздрав [ Редактировать ]
Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил, что Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусом. Однако это не связано с проведением местных выборов.
По его словам, во время выборов на избирательных участках выполнялись все рекомендации Минздрава.
Выборы - это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами".
При этом он отметил, что в целом наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания COVID-19.
Будем ожидать прогнозируемого роста, но это не связано напрямую с избирательным процессом. У нас завтра будет дискуссия по поводу прогнозирования и должны получить уже национальные расчеты от Академии наук - в конце сегодняшних суток или завтра.
В Минздраве сообщили, что пока не планируют пересматривать критерии прогнозирования.
У нас несколько групп прогнозирования: одна в Киевской школе экономики, другая в НАН, есть институт математики и прогнозирования, есть несколько инициативных групп ученых. И эта информация стекается, как в Центр общественного здоровья, так и в Минздрав и, как правило, при анализе нескольких источников информации, мы будем обсуждать риски.
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