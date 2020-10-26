За сутки в Киеве зафиксированы 308 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 34 362 заболевания COVID-19. 11 749 человек выздоровели (5 - за минувшие сутки), 699 киевлян погибли (15 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет;

131 мужчина - от 18 до 91 года;

9 детей - от 9 месяцев до 17 лет.

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