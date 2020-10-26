Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины зарегистрировали 5426 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.
Всего за период эпидемии в Украине зафиксировали 348 924 заболевших COVID-19. Болезнь победили 142 537 человек (1029 - за минувшие сутки), погибли 6464 украинца (73 - за минувшие сутки).
Отмечается, что наибольший прирост случаев заболевания наблюдается в Харьковской области - 476 новых заболевших, далее идет Одесская область (348 пациентов), Житомирская (345 случаев), Львовская (335 инфицированных). При этом, в Киеве за сутки подтвердили 308 новых случаев.
Читайте также, в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц. всего в Украине введено в эксплуатацию 37 268 больничных кроватей для лечения коронавируса.
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