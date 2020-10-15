На МКС отказала система получения кислорода [ Редактировать ]
Источник: NASA
На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения кислорода. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, которые транслируют NASA.
Российский космонавт сообщил, что отказала система получения кислорода "Электрон-ВМ", установленная в российском модуле "Звезда". В американском сегменте есть своя система получения кислорода.
На случай подобных инцидентов на МКС есть запасы кислорода. Напомним, что в российском модуле "Звезда" ранее была обнаружена утечка кислорода. В "Роскосмосе" уверяют, что ситуация не представляет опасности для экипажа.
Сейчас на станции работают россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
Напомним, что в понедельник, 5 октября, модуль Cygnus доставил на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе новый туалет для экипажа.
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