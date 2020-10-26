Опрос Зеленского: появились предварительные результаты [ Редактировать ]
Опрос Зеленского / Фото: РБК-Украина
В понедельник, 26 октября, партия "Слуга народа" обнародовала предварительный результат всеукраинского опроса. Сейчас обработали 74% анкет.
Об этом сообщила пресс-служба партии.
Сейчас результаты выглядят так:
- Пожизненное за коррупцию. За - 82,97%, против - 13,8%
- Свободная экономическая зона на Донбассе. За - 46,70%, против - 46,4%
- Уменьшить количество депутатов. За - 89,60%, против - 7,1%
- Легализовать медицинский каннабис. За - 64,88%, против - 29,5%
- Будапештский меморандум. За - 74,12%, против - 17,2%
Напомним, что 25 октября Зеленский сделал заявление о выборах.
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