Древнеегипетский папирус раскрыл секреты загробной жизни [ Редактировать ]
Американские ученые впервые дословно расшифровали древнеегипетский папирус под номером FMNH31324. Документ более подробно рассказывает о загробной жизни.
Артефакт с 1894 года хранится в Полевом музее естественной истории в Чикаго. Папирус был передан коллекционером Эдвардом Э. Эйером, который приобрел его в Европе, сообщает svidok.online.
Исследование показало, что древний текст был переписан с первоисточника в эпоху Птолемеев или Рима в конце I века нашей эры. При этом автор не просто скопировал, а пересказал доступную для него информацию. Также в процессе не было допущено никаких грамматических ошибок, а значит переписчик был образованным.
Эксперты не смогли выяснить, кем он являлся. В то же время ученые отмечают, что в случае обнаружения других папирусов, написанных этим же человеком, скорее всего, удастся их идентифицировать.
Выяснилось, что древние письмена относятся к фрагменту "Первой книги дыхания", которую читали в процессе погребения умершего человека. Также в папирусе имеются заклинания из "Книги мертвых", которые помогли специалистам дополнить ее и более точно понять смысл. Эксперты установили структуру повествования и получили новую информацию об обожествлении умерших и их представлении к сообществу богов.
К сожалению, папирус имеет значительные повреждения, поэтому часть информации восстановить не удалось. Датирован он приблизительно периодом между второй половиной первого века до нашей эры и концом первого века нашей эры, вплоть до начала второго века нашей эры.
Ранее сообщалось, что ученые раскрыли загадку таинственного космического излучения.
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