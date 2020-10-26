Американские ученые впервые дословно расшифровали древнеегипетский папирус под номером FMNH31324. Документ более подробно рассказывает о загробной жизни.

Артефакт с 1894 года хранится в Полевом музее естественной истории в Чикаго. Папирус был передан коллекционером Эдвардом Э. Эйером, который приобрел его в Европе, сообщает svidok.online.

Исследование показало, что древний текст был переписан с первоисточника в эпоху Птолемеев или Рима в конце I века нашей эры. При этом автор не просто скопировал, а пересказал доступную для него информацию. Также в процессе не было допущено никаких грамматических ошибок, а значит переписчик был образованным.

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Эксперты не смогли выяснить, кем он являлся. В то же время ученые отмечают, что в случае обнаружения других папирусов, написанных этим же человеком, скорее всего, удастся их идентифицировать.

Выяснилось, что древние письмена относятся к фрагменту "Первой книги дыхания", которую читали в процессе погребения умершего человека. Также в папирусе имеются заклинания из "Книги мертвых", которые помогли специалистам дополнить ее и более точно понять смысл. Эксперты установили структуру повествования и получили новую информацию об обожествлении умерших и их представлении к сообществу богов.

К сожалению, папирус имеет значительные повреждения, поэтому часть информации восстановить не удалось. Датирован он приблизительно периодом между второй половиной первого века до нашей эры и концом первого века нашей эры, вплоть до начала второго века нашей эры.

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