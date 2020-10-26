В Киеве на две недели изменили маршруты троллейбусов [ Редактировать ]
В Киеве с 26 октября по 9 ноября изменили маршруты троллейбусов №№ 92н, 93Н, 94н в связи с ремонтом одного из путепроводов.
Продолжаются ремонтные работы на путепроводе на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта, сообщает пресс-служба КГГА.
С 00:20 до 5:20 движение троллейбусов будет организовано:
Маршрут № 92н от ул. Свободы до ул. Данила Щербакивского по действующему маршруту, далее - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Юрия Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский, далее по действующему маршруту.
Маршруты №№ 93Н, 94н соответственно от ул. Чернобыльской и просп. Леся Курбаса к просп. Победы по действующим маршрутам, далее - ул. Данила Щербакивского - ул. Стеценко - ул. Академика Щусева - ул. Юрия Ильенко - ул. Сечевых Стрельцов - ул. В. Черновола - просп. Воздухофлотский - ул. Ивана Огиенко - железнодорожный вокзал "Южный".
Ранее сообщалось, что по улицам Киева разъезжает внедорожник стоимостью 25 миллионов.
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