COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
5426 українців інфікувалися коронавірусом минулої доби. 73 людей померли, 1029 - одужали. Оперативні дані навела Рада Нацбезпеки. Найбільше випадків на Харківщині - 478, на Одещині - 348, на Житомирщині - 345.
І відсьогодні, за рішенням Держкомісії з питань еко-безпеки та надзвичайних ситуацій, у "червоній" зоні вже десять обласних центрів: Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, а також Сєвєродонецьк.
Незважаючи на посилення режиму, у цих містах працюють громадський транспорт, ТРЦ і магазини.
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