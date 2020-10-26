5426 українців інфікувалися коронавірусом минулої доби. 73 людей померли, 1029 - одужали. Оперативні дані навела Рада Нацбезпеки. Найбільше випадків на Харківщині - 478, на Одещині - 348, на Житомирщині - 345.

І відсьогодні, за рішенням Держкомісії з питань еко-безпеки та надзвичайних ситуацій, у "червоній" зоні вже десять обласних центрів: Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів, а також Сєвєродонецьк.

Незважаючи на посилення режиму, у цих містах працюють громадський транспорт, ТРЦ і магазини.