Над створенням вакцини від коронавірусу активно працюють у всьому світі. Яка країна наблизилася до створення препарату, де вже готові робити щеплення населенню та скільки кандидатів на вакцину існує у світі натепер?

Понад чверть канадців з початку пандемії тестували на коронвірус. Це приблизно 9,5 мільйонів осіб, а населення країни складає майже 38 мільйонів. Водночас зі всіх проведених тестів лише 216 тисяч - позитивні. З них майже половина припадає на провінцію Квебек, осередок епідемії в країні. Попри масове тестування населення, прем'єр Канади Джастін Трюдо нещодавно заявив, що в країні почалась друга хвиля пандемії. Епідемічна ситуація значно погіршилася, навіть де-не-де поновили карантинні обмеження.

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Тест на коронавірус усього за 12 хвилин. Клієнти однієї з мереж британських аптек зможуть просто на місці перевіритися на COVID-19. Точність такого аналізу 97 відсотків. Але відповідна й ціна - 120 фунтів стерлінгів. Щоправда, тестуватимуть не всіх охочих, а лише тих, у кого немає симптомів захворювання. Інших - відправлятимуть до лікаря. Відповідну технологію також вже сертифікували у США та Європі. Втім, коли її застосують повсюдно - не відомо.

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Велика Британія розраховує на вакцину від коронавірусу тепер вже у першій половині наступного року, - заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок. Проте країна активно готується до вакцинації населення та готова, якщо з'явиться сироватка, першою її закупити. Наразі у світі розробляють 200 різних препаратів. З них 30 вже на фінальному етапі - проходять клінічні випробування. Втім, коли ефективна вакцина з'явиться на ринку, не береться прогнозувати ніхто.

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Ізраїль став ще на крок ближче до створення власної вакцини від коронавірусу. Ізраїльські вчені розпочнуть клінічні випробування препарату вже на початку наступного місяця. Для цього залучатимуть добровольців. Триватиме цей етап випробування сироватки до весни 2021 року. Коли препарат продемонструє обнадійливі результати - вакцинують спочатку 30 тисяч людей. Якщо ж не буде побічних ефектів - усе населення країни.